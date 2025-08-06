Департамент миграции задержал девять иностранных граждан

06.08.2025 13:01





В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции МВД провели спецмероприятие иммиграционного контроля. Об этом сообщило МВД.



По данным ведомства, среди задержанных граждане Нигерии, Бангладеш, Туркменистана, Казахстана и Индии.



«На основании полученной информации, в рамках мероприятия сотрудники департамента провели проверки конкретных мест с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований. В результате комплексного мероприятия были задержаны 9 иностранных граждан. Среди них граждане Нигерии, Бангладеш, Туркменистана, Казахстана и Индии. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований, установленных Законом Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения Департамента миграции. В отношении них проводятся соответствующие процедуры по высылке из страны. Департамент миграции будет регулярно проводить специальные мероприятия иммиграционного контроля с целью обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в информации, распространенной МВД.





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