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Сезон охоты на перелётных птиц откроется 23 августа 2025 года
06.08.2025 14:02
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в соответствии с приказом «Об утверждении правил, сроков и перечня разрешённого оружия и устройств для добычи объектов животного мира по видам», откроет сезон охоты в четвёртую субботу августа 2025 года — 23 августа.
Согласно информации министерства, лица, желающие охотиться на перелётных птиц, смогут это делать в период с четвёртой субботы августа до 1 марта следующего года, после уплаты установленного сбора за добычу перелётных птиц из природы — в размере 10 лари.
Сбор можно оплатить в любом банке Грузии.
Получатель — Государственная казна
Банковский код: 220101222
Номер счёта: №200122900
Казначейский код поступления в бюджет: 3033
Важно учесть, что охота запрещена в местах, определённых законодательством Грузии, в том числе:
– в административных границах городов;
– в государственных заповедниках и национальных парках;
– на территории многоцелевого лесного массива имени Нугзара Зазанашвили;
– в радиусе 500 метров от государственных заповедников и 250 метров от национальных парков;
– на территориях охотничьих хозяйств, находящихся в управлении или пользовании Национального агентства дикой природы.
Также охотникам следует учитывать, что охота запрещена с любого оружия, не предусмотренного статьёй 7 закона Грузии «Об оружии», в частности:
– охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие (ружьё);
– охотничье нарезное огнестрельное оружие (карабин или винтовка);
– охотничье комбинированное огнестрельное оружие (ружьё с нарезным и гладким стволом);
– охотничье холодное и метательное холодное оружие;
– охотничье пневматическое оружие.
Перечень разрешённых для охоты видов перелётных птиц, сроки охоты и суточные лимиты по охотничьим зонам — можно посмотреть по ссылке«, — говорится в сообщении иинистерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
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