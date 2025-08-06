Сезон охоты на перелётных птиц откроется 23 августа 2025 года

06.08.2025 14:02





Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в соответствии с приказом «Об утверждении правил, сроков и перечня разрешённого оружия и устройств для добычи объектов животного мира по видам», откроет сезон охоты в четвёртую субботу августа 2025 года — 23 августа.



Согласно информации министерства, лица, желающие охотиться на перелётных птиц, смогут это делать в период с четвёртой субботы августа до 1 марта следующего года, после уплаты установленного сбора за добычу перелётных птиц из природы — в размере 10 лари.



Сбор можно оплатить в любом банке Грузии.

Получатель — Государственная казна

Банковский код: 220101222

Номер счёта: №200122900

Казначейский код поступления в бюджет: 3033



Важно учесть, что охота запрещена в местах, определённых законодательством Грузии, в том числе:

– в административных границах городов;

– в государственных заповедниках и национальных парках;

– на территории многоцелевого лесного массива имени Нугзара Зазанашвили;

– в радиусе 500 метров от государственных заповедников и 250 метров от национальных парков;

– на территориях охотничьих хозяйств, находящихся в управлении или пользовании Национального агентства дикой природы.



Также охотникам следует учитывать, что охота запрещена с любого оружия, не предусмотренного статьёй 7 закона Грузии «Об оружии», в частности:

– охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие (ружьё);

– охотничье нарезное огнестрельное оружие (карабин или винтовка);

– охотничье комбинированное огнестрельное оружие (ружьё с нарезным и гладким стволом);

– охотничье холодное и метательное холодное оружие;

– охотничье пневматическое оружие.



Перечень разрешённых для охоты видов перелётных птиц, сроки охоты и суточные лимиты по охотничьим зонам — можно посмотреть по ссылке«, — говорится в сообщении иинистерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.







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