|
|
|
На трассе Рустави-Тбилиси столкнулись цементовоз и муниципальный автобус - Пострадали 9 человек
06.08.2025 19:39
На участке Поничала трассы Рустави-Тбилиси произошло ДТП - жертв нет. Информацию об этом распространяет мэрия Рустави.
По их данным, 9 человек, включая водителя автобуса, доставлены в медицинское учреждение.
«По предварительной информации, цементовоз столкнулся с руставским муниципальным автобусом.
В данный момент мэр Рустави Нино Лацабидзе находится в стационаре, где оказывается медицинская помощь пострадавшим.
Мэрия Рустави максимально поможет каждому из них. Ведётся расследование для установления причин автоаварии», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна