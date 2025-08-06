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На трассе Рустави-Тбилиси столкнулись цементовоз и муниципальный автобус - Пострадали 9 человек


06.08.2025   19:39


На участке Поничала трассы Рустави-Тбилиси произошло ДТП - жертв нет. Информацию об этом распространяет мэрия Рустави.

По их данным, 9 человек, включая водителя автобуса, доставлены в медицинское учреждение.

«По предварительной информации, цементовоз столкнулся с руставским муниципальным автобусом.

В данный момент мэр Рустави Нино Лацабидзе находится в стационаре, где оказывается медицинская помощь пострадавшим.

Мэрия Рустави максимально поможет каждому из них. Ведётся расследование для установления причин автоаварии», - говорится в информации.


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