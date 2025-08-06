На трассе Рустави-Тбилиси столкнулись цементовоз и муниципальный автобус - Пострадали 9 человек

06.08.2025 19:39





На участке Поничала трассы Рустави-Тбилиси произошло ДТП - жертв нет. Информацию об этом распространяет мэрия Рустави.



По их данным, 9 человек, включая водителя автобуса, доставлены в медицинское учреждение.



«По предварительной информации, цементовоз столкнулся с руставским муниципальным автобусом.



В данный момент мэр Рустави Нино Лацабидзе находится в стационаре, где оказывается медицинская помощь пострадавшим.



Мэрия Рустави максимально поможет каждому из них. Ведётся расследование для установления причин автоаварии», - говорится в информации.





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