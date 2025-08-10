Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Возле Дворца спорта вспыхнул пожар


10.08.2025   15:33


На прилегающей к Дворцу спорта территории в Тбилиси вспыхнул пожар. По имеющимся данным, возгорание началось в электрощитовой одного из зданий.

На месте происшествия работают представители пожарно-спасательной службы.


﻿
