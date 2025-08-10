|
Возле Дворца спорта вспыхнул пожар
10.08.2025 15:33
На прилегающей к Дворцу спорта территории в Тбилиси вспыхнул пожар. По имеющимся данным, возгорание началось в электрощитовой одного из зданий.
На месте происшествия работают представители пожарно-спасательной службы.
