На участке Гудаури-Коби запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами

08.12.2025   11:18


На участке Гудаури (Пошта)-Коби запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами.

Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.

«В связи со снегопадом и низкими температурами временно ограничено движение с прицепами и полуприцепами на участке 93-107 км автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси (Гудаури (Поста)-Коби), движение для остальных видов транспортных средств осуществляется в обычном режиме», — говорится в информации.


