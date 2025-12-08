|
На участке Гудаури-Коби запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами
08.12.2025 11:18
На участке Гудаури (Пошта)-Коби запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами.
Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог.
«В связи со снегопадом и низкими температурами временно ограничено движение с прицепами и полуприцепами на участке 93-107 км автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларси (Гудаури (Поста)-Коби), движение для остальных видов транспортных средств осуществляется в обычном режиме», — говорится в информации.