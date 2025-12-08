Минздрав насчитал 207 госпитализированных с зимних протестов в Тбилиси, СГБ – 54

08.12.2025 12:15





С акций протеста, проходивших в Тбилиси прошлой зимой, были госпитализированы более 200 человек. Таковы данные Минздрава Грузии, предоставленные по запросу Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ).



«С 28 ноября 2024 года по 28 января 2025 года (…) бригады Центра координации и неотложной помощи доставили с митингов в медицинские учреждения 207 человек», – говорится в ответе министерства, который опубликовала глава АМЮГ Нона Курдованидзе на своей странице в Facebook.



В документе не указано, сколько среди пациентов было полицейских и сколько демонстрантов. Одновременно, по данным Минздрава, за отчетный период из отделений полиции по «скорой» в больницы перевели 18 человек, а из изоляторов – 16. Тяжесть состояния пострадавших также не описана.



На основании этого отчета Курдованидзе обвинила в искажении фактов Службу государственной безопасности Грузии (СГБ).



6 декабря ведомство закрыло расследование дела о возможном превышении полномочий силовиками при разгоне митингов, не подтвердив использование химоружия против демонстрантов. Говоря о пострадавших от действий спецназа, в СГБ заявили, что «в течение дней после 28 ноября 2024 года» в больницы с митингов доставили 54 человека, у пяти из которых «была легкая степень интоксикации» и их выписали спустя сутки.



