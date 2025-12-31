|
|
|
В рамках борьбы с нелегальной миграцией в Тбилиси и Батуми задержан 31 иностранный гражданин
31.12.2025 12:57
Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии провели специальные мероприятия миграционного контроля в Тбилиси и Батуми. В результате были задержаны 31 иностранный гражданин, включая граждан Турции, Египта, Азербайджана и Иордании.
«Следует отметить, что в Батуми в ходе комплексных мероприятий миграционного контроля из числа задержанных иностранных граждан 13 человек разыскивались по линии Интерпола по «красному циркуляру», а также правоохранительными органами Турецкой Республики на национальном уровне за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства, изнасилования несовершеннолетнего и наркопреступлений.
Сотрудники Департамента миграции сопроводили указанных лиц до пограничного пропускного пункта «Сарпи», где задержанные были переданы представителям правоохранительных органов Турецкой Республики для дальнейшего правового реагирования.
В настоящее время часть задержанных лиц помещена во временный центр размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны», — говорится в сообщении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна