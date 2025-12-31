В рамках борьбы с нелегальной миграцией в Тбилиси и Батуми задержан 31 иностранный гражданин

Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии провели специальные мероприятия миграционного контроля в Тбилиси и Батуми. В результате были задержаны 31 иностранный гражданин, включая граждан Турции, Египта, Азербайджана и Иордании.



«Следует отметить, что в Батуми в ходе комплексных мероприятий миграционного контроля из числа задержанных иностранных граждан 13 человек разыскивались по линии Интерпола по «красному циркуляру», а также правоохранительными органами Турецкой Республики на национальном уровне за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства, изнасилования несовершеннолетнего и наркопреступлений.



Сотрудники Департамента миграции сопроводили указанных лиц до пограничного пропускного пункта «Сарпи», где задержанные были переданы представителям правоохранительных органов Турецкой Республики для дальнейшего правового реагирования.



В настоящее время часть задержанных лиц помещена во временный центр размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны», — говорится в сообщении.





