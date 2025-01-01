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Президент: 34-я ночь протестных акций была ночью радости, солидарности и надежды


01.01.2025   12:59


34-я ночь протестных акций была ночью радости, солидарности и надежды для более чем 200 000 демонстрантов, мы вместе отметили 2025 год, как год новых выборов, - об этом пишет в соцсети пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, «самоорганизация достигла новых высот».

«34-я ночь протестных акций была ночью радости, солидарности и надежды для более чем 200 000 демонстрантов. Вместе мы отметили (в грузинском стиле, вокруг километрового стола) 2025 год как год новых выборов. Самоорганизация достигла новых высот», - написала Зурабишвили.


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