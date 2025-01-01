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Москва решила футболом протестировать Грузию на готовность к сближению с Россией
01.01.2025 13:02
Легендарный вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «РБ Спорт» заявил, что было бы неплохо организовать в наступающем году товарищеский матч между сборными России и Грузии, сообщает «Газета.ру».
По его словам, он уже отправил письмо мэру Тбилиси Кахе Каладзе и псевдопрезиденту страны Михаилу Кавелашвили.
«Сделайте мирный и нужный шаг для укрепления добрососедских отношений. Мы едины с начала XVIII века, когда совместно положительно решали территориальные вопросы и расширили границы Грузии!», — заявил экс-голкипер «Спартака» и «Торпедо».
28 ноября стало известно, что сборную России не включили в число участников жеребьевки ЧМ-2026.
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