

Москва решила футболом протестировать Грузию на готовность к сближению с Россией

01.01.2025 13:02





Легендарный вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «РБ Спорт» заявил, что было бы неплохо организовать в наступающем году товарищеский матч между сборными России и Грузии, сообщает «Газета.ру».



По его словам, он уже отправил письмо мэру Тбилиси Кахе Каладзе и псевдопрезиденту страны Михаилу Кавелашвили.



«Сделайте мирный и нужный шаг для укрепления добрососедских отношений. Мы едины с начала XVIII века, когда совместно положительно решали территориальные вопросы и расширили границы Грузии!», — заявил экс-голкипер «Спартака» и «Торпедо».



28 ноября стало известно, что сборную России не включили в число участников жеребьевки ЧМ-2026.





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