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Украина прекратила транзит российского газа


01.01.2025   13:05


Минэнерго Украины официально сообщило, что транзит российского газа в Евросоюз прекратился утром 1 января, как и планировалось.

«В 07:00 в интересах национальной безопасности было остановлено транспортирование российского природного газа через территорию Украины. Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров», — говорится в сообщении Минэнерго Украины.

Кроме того, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, прекращение транзита российского газа — историческое событие

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет испытывать финансовые потери. Европа уже приняла решение отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Транзит российского газа через территорию Украины осуществлялся на основе соглашений, которые были заключены в конце 2019 года, еще до полномасштабного нападения России. 1 января истек срок действия соглашений, и Украина отказалась их продлевать.


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