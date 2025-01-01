

Украина прекратила транзит российского газа

01.01.2025 13:05





Минэнерго Украины официально сообщило, что транзит российского газа в Евросоюз прекратился утром 1 января, как и планировалось.



«В 07:00 в интересах национальной безопасности было остановлено транспортирование российского природного газа через территорию Украины. Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров», — говорится в сообщении Минэнерго Украины.



Кроме того, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, прекращение транзита российского газа — историческое событие



«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет испытывать финансовые потери. Европа уже приняла решение отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.



Транзит российского газа через территорию Украины осуществлялся на основе соглашений, которые были заключены в конце 2019 года, еще до полномасштабного нападения России. 1 января истек срок действия соглашений, и Украина отказалась их продлевать.







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