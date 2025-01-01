

Джо Уилсон призвал Марко Рубио и Майкла Вальца распространить санкции на членов и сообщинков семьи Иванишвили

01.01.2025 13:08





Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон обратился к кандидату на пост госсекретаря США Марко Рубио и кандидату в советники по национальной безопасности Майклу Вальцу по поводу Грузии.



«Поздравляю с выдвижением на эти критически важные должности. Ваше назначение отражает глубокую уверенность в вашем опыте и вашей приверженности защите безопасности нашей страны и глобального лидерства. Я благодарен за наше многолетнее плодотворное сотрудничество по различным вопросам, включая работу по Кавказу и Грузии, а также во время усилий переходной команды Трампа. Это взаимодействие имело неоценимое значение для продвижения интересов США и защиты наших общих ценностей. Наши совместные действия, в том числе введение санкций против Бидзины Иванишвили, стали важным шагом вперед. Эти меры направлены против существенно вводящего в заблуждение нарратива де-факто правительства Грузии о том, что его поддержка прокитайских, иранских и российских интересов будет приемлемой при избранном президенте Трампе или любой другой администрации США.



Важнейшей целью санкций является экономическая система, поддерживающая этот режим – сеть коррумпированных предприятий, которые направляют богатство не только Иванишвили и его семье, но также его союзникам и другим бенефициарам. Разрушение этой коррумпированной сети жизненно важно для восстановления демократии и суверенитета в Грузии. Конгресс уже активно работает с Госдепартаментом по этим вопросам.



Когда вы вступите на свои посты в новой администрации, я призываю вас сделать приоритетом использование правоохранительных механизмов США для выявления и ликвидации схемы уклонения Грузии от санкций, мошеннических колл-центров и других незаконных предприятий «Грузинской мечты». Эти операции укрепляют режим Иванишвили и позволяют его коррумпированным кадрам наживаться на зверствах, таких как российская агрессия в Украине, чему способствует соучастие Китая, Северной Кореи и Ирана.



Я также призываю вас распространить санкции на ближайших членов и сообщников семьи Иванишвили. Решительные действия США в координации с союзниками могут сделать эти операции неработоспособными, что напрямую подорвет способность грузинского режима сохранять недемократическую власть. Это важная возможность для продвижения наших общих целей по защите демократии и борьбе с пагубным влиянием во всем мире. Ось агрессоров лишилась бы возможности значительного усиления, если бы Грузия вернулась под власть грузинского народа. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с вами на этих новых должностях и благодарю вас за вашу непоколебимую приверженность этим важным вопросам», — заявил Джо Уилсон в своем заявлении.







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