

Джо Уилсон: «Америка наложит санкции и выдворит родственников криминалов»

01.01.2025 13:52





Сенатор Джо Уилсон заявил, что США наложат санкции на родственников тех, кто посягает на свободу в Грузии.



«Америка наложит санкции и выдворит с наших берегов всех родственников криминалов, которые нападают на свободу (Иванишвили и компания). Коррумпированные дети и кузены не будут наслаждаться жизнью в нашей ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ, пока их отцы и дяди-преступники обманывают, убивают и воруют. Мы должны поставить АМЕРИКУ НА ПЕРВОЕ МЕСТО», — написал он в «X».





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