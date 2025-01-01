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Джо Уилсон: «Америка наложит санкции и выдворит родственников криминалов»
01.01.2025 13:52
Сенатор Джо Уилсон заявил, что США наложат санкции на родственников тех, кто посягает на свободу в Грузии.
«Америка наложит санкции и выдворит с наших берегов всех родственников криминалов, которые нападают на свободу (Иванишвили и компания). Коррумпированные дети и кузены не будут наслаждаться жизнью в нашей ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ, пока их отцы и дяди-преступники обманывают, убивают и воруют. Мы должны поставить АМЕРИКУ НА ПЕРВОЕ МЕСТО», — написал он в «X».
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