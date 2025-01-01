Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Джо Уилсон: «Америка наложит санкции и выдворит родственников криминалов»


01.01.2025   13:52


Сенатор Джо Уилсон заявил, что США наложат санкции на родственников тех, кто посягает на свободу в Грузии.

«Америка наложит санкции и выдворит с наших берегов всех родственников криминалов, которые нападают на свободу (Иванишвили и компания). Коррумпированные дети и кузены не будут наслаждаться жизнью в нашей ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ, пока их отцы и дяди-преступники обманывают, убивают и воруют. Мы должны поставить АМЕРИКУ НА ПЕРВОЕ МЕСТО», — написал он в «X».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна