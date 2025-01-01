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Польша стала страной-председателем Совета ЕС
01.01.2025 13:55
Польша стала председателем Совета ЕС, информацию об этом распространяет председательство Польши в Совете Евросоюза.
Польша будет председательствовать в Совете ЕС в течение следующих шести месяцев.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша обеспечит темпы и качество расширения Евросоюза как на восток, так и на юг.
Кроме того, Сикорский отметил, что во время председательства Польши целью будет использование инструментов ЕС для развития оборонной инфраструктуры.
Председательство в Совете ЕС Польша приняла от Венгрии.
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