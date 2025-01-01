

Министерство культуры и спорта разделилось на два независимых ведомства

01.01.2025 13:59





С 2025 года на базе Министерства культуры и спорта будут задействованы два независимых ведомства - Министерство культуры и Министерство спорта.



Принятый парламентом Грузии в декабре закон, на основании которого было разделено Министерство культуры и спорта, вступил в силу 1 января.



В направлении культуры функции и полномочия Министерства культуры и спорта переданы Министерству культуры, а Министерство спорта будет осуществлять предоставленные полномочия в соответствующем отраслевом направлении.



По существующей информации, Министерство культуры возглавит Тинатин Рухадзе. Премьер-министр выдвинул на должность министра спорта Шалву Гоголадзе.





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