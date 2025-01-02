

Польша стала страной-председателем Совета ЕС

02.01.2025 00:09





Польша стала председателем Совета ЕС, информацию об этом распространяет председательство Польши в Совете Евросоюза.



Польша будет председательствовать в Совете ЕС в течение следующих шести месяцев.



Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша обеспечит темпы и качество расширения Евросоюза как на восток, так и на юг.



Кроме того, Сикорский отметил, что во время председательства Польши целью будет использование инструментов ЕС для развития оборонной инфраструктуры.



Председательство в Совете ЕС Польша приняла от Венгрии.





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