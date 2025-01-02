Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Польша стала страной-председателем Совета ЕС


02.01.2025   00:09


Польша стала председателем Совета ЕС, информацию об этом распространяет председательство Польши в Совете Евросоюза.

Польша будет председательствовать в Совете ЕС в течение следующих шести месяцев.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша обеспечит темпы и качество расширения Евросоюза как на восток, так и на юг.

Кроме того, Сикорский отметил, что во время председательства Польши целью будет использование инструментов ЕС для развития оборонной инфраструктуры.

Председательство в Совете ЕС Польша приняла от Венгрии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна