

Вывести Грузию из кризиса могут только новые, прозрачные выборы - Раса Юкнявичине

02.01.2025 14:56





Вывести Грузию из кризиса могут только новые, прозрачные выборы, - об этом пишет депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичине.



«Только новые, прозрачные выборы, удовлетворяющие всем стандартам демократии, могут вывести страну из кризиса и завершить зависимость от России. То, как это может быть сделано, должно решать грузинское общество при поддержке Евросоюза. Институты Евросоюза должны действовать как посредники, и чем быстрее, тем лучше», - пишет депутат Европарламента.



По ее словам, „Михаил Кавелашвили – марионетка, шоу его инаугурации является пародией. Саломе Зурабишвили остается единственным легитимным лидером Грузии“.



«Грузия представляет собой важную часть широкой картины войны России против Европы. Самая важная борьба, разумеется, идет на территории Украины. Мы должны решить: что делать? Выбор небольшой, либо принятие решения для достижения победы, либо смирение с существованием агрессивной республики. США предприняли важные предупреждающие шаги против Иванишвили введением надлежащих санкций и его признанием инструментом российской политики в Грузии. Сейчас настало время для действий Евросоюза», - пишет Юкнявичине.





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