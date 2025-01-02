

Саломе Зурабишвили поздравила Польшу с председательством в Совете ЕС

02.01.2025 16:01





Поздравляю Польшу с председательством в Совете Евросоюза, - пишет в социальной сети 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Поздравляю Польшу с председательством в Совете Евросоюза. Желаю ей успеха в осуществлении столь важной роли. Из Грузии, мы с нетерпением ждем вашей непрерывной поддержки в отношении грузинского народа и наших общих европейских ценностей», - пишет Зурабишвили.



Напомним, что вчера Польша стала председателем Совета Евросоюза, и она будет руководить указанным органом в течение 6 лет. Председательство Польше было передано Венгрией.





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