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Саломе Зурабишвили поздравила Польшу с председательством в Совете ЕС
02.01.2025 16:01
Поздравляю Польшу с председательством в Совете Евросоюза, - пишет в социальной сети 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Поздравляю Польшу с председательством в Совете Евросоюза. Желаю ей успеха в осуществлении столь важной роли. Из Грузии, мы с нетерпением ждем вашей непрерывной поддержки в отношении грузинского народа и наших общих европейских ценностей», - пишет Зурабишвили.
Напомним, что вчера Польша стала председателем Совета Евросоюза, и она будет руководить указанным органом в течение 6 лет. Председательство Польше было передано Венгрией.
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