

Румыния и Болгария стали полноправными членами Шенгенской зоны

03.01.2025 11:28





Румыния и Болгария стали полноправными членами Шенгенской зоны. Обе страны отменили контроль на сухопутных границах и присоединились к блоку, граждане которого могут путешествовать без паспортного контроля.



Как сообщает Reuters, членство в Шенгенской зоне было отмечено фейерверком на пограничном пункте Болгарии, где министры внутренних дел Болгарии и Румынии символически открыли шлагбаум на Мосту Дружбы через реку Дунай.



Переход является важным пунктом международного торгового транзита.



«Это исторический момент. Можно путешествовать без границ с юга на север, из Греции в Финляндию и на запад в Португалию», — заявил премьер-министр Болгарии Димитар Главчев.







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