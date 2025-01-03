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Румыния и Болгария стали полноправными членами Шенгенской зоны
03.01.2025 11:28
Румыния и Болгария стали полноправными членами Шенгенской зоны. Обе страны отменили контроль на сухопутных границах и присоединились к блоку, граждане которого могут путешествовать без паспортного контроля.
Как сообщает Reuters, членство в Шенгенской зоне было отмечено фейерверком на пограничном пункте Болгарии, где министры внутренних дел Болгарии и Румынии символически открыли шлагбаум на Мосту Дружбы через реку Дунай.
Переход является важным пунктом международного торгового транзита.
«Это исторический момент. Можно путешествовать без границ с юга на север, из Греции в Финляндию и на запад в Португалию», — заявил премьер-министр Болгарии Димитар Главчев.
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