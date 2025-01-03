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Скончался бывший госминистр Грузии и мэр Тбилиси Нико Лекишвили


03.01.2025   14:19


В возрасте 77 лет скончался депутат парламента трех созывов, в разное время - высокопоставленное государственное лицо Нико Лекишвили.

Нико Лекишвили в 1990-1991 годах был членом Верховного Совета Республики Грузия от избирательного блока «Единая коммунистическая партия Грузии». Также он подписал Акт о восстановлении государственной независимости Грузии 9 апреля 1991 года.

В 1993-1995 годах Нико Лекишвили занимал пост мэра Тбилиси. В 1995 – 1998 годах – должность 1-го государственного министра Грузии.

Нико Лекишвили был депутатом парламента Грузии третьего, пятого и шестого созывов.


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