

Хазарадзе: иллюзии по поводу Deep State и «Партии войны» исчезли

03.01.2025 17:37





«Иллюзии по поводу Deep State, масонских группировок и «Партии войны» исчезли», — заявляет один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе, в интервью телекомпании Pirveli.



«Сегодня у нас есть то несчастное правительство, т. н. правительство, которое продолжает работу только на лжи, и то потому, что их председатель лжец.



Бидзина Иванишвили – качественно лживый человек, для которого ложь – предмет обычного потребления.



Так что после 20-го числа, после инаугурации [Дональда Трампа] ничего не произойдет, это будет очень плохо для «Грузинской мечты»», — сказал Мамука Хазарадзе.





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