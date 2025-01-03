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Хазарадзе: иллюзии по поводу Deep State и «Партии войны» исчезли
03.01.2025 17:37
«Иллюзии по поводу Deep State, масонских группировок и «Партии войны» исчезли», — заявляет один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе, в интервью телекомпании Pirveli.
«Сегодня у нас есть то несчастное правительство, т. н. правительство, которое продолжает работу только на лжи, и то потому, что их председатель лжец.
Бидзина Иванишвили – качественно лживый человек, для которого ложь – предмет обычного потребления.
Так что после 20-го числа, после инаугурации [Дональда Трампа] ничего не произойдет, это будет очень плохо для «Грузинской мечты»», — сказал Мамука Хазарадзе.
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