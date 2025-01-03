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С 1 января граждане Грузии смогут находиться в России только 90 дней в год без визы
03.01.2025 18:07
С 1 января 2025 года иностранцы смогут находиться в России без визы только 90 дней в год, вместо 90 дней каждые 180 дней, как было раньше.
Изменения затрагивают всех иностранцев, прибывающих в РФ в безвизовом порядке, в том числе, граждан Грузии.
Новые правила не будут распространяться на тех, кто имеет правовой статус пребывание: приехал в Россию для получения образования, трудоустройства по контракту, оформил патент и так далее.
Поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» внесли еще в августе. Инициаторы заявляли, что изменения помогут лучше контролировать пребывание иностранцев в РФ и мотивируют их легализовать свой статус.
Весной 2023-го российские власти отменили визовый режим, установленный для граждан Грузии в 2000 году. Решению предшествовали хвалебные комментарии российских официальных лиц в адрес правительства Грузии за позицию по санкциям и войне в Украине.
В октябре 2024 года, на фоне углубления кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами, Москва объявила о расширении безвиза для граждан Грузии.
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