

С 1 января граждане Грузии смогут находиться в России только 90 дней в год без визы

03.01.2025 18:07





С 1 января 2025 года иностранцы смогут находиться в России без визы только 90 дней в год, вместо 90 дней каждые 180 дней, как было раньше.



Изменения затрагивают всех иностранцев, прибывающих в РФ в безвизовом порядке, в том числе, граждан Грузии.



Новые правила не будут распространяться на тех, кто имеет правовой статус пребывание: приехал в Россию для получения образования, трудоустройства по контракту, оформил патент и так далее.



Поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» внесли еще в августе. Инициаторы заявляли, что изменения помогут лучше контролировать пребывание иностранцев в РФ и мотивируют их легализовать свой статус.



Весной 2023-го российские власти отменили визовый режим, установленный для граждан Грузии в 2000 году. Решению предшествовали хвалебные комментарии российских официальных лиц в адрес правительства Грузии за позицию по санкциям и войне в Украине.



В октябре 2024 года, на фоне углубления кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами, Москва объявила о расширении безвиза для граждан Грузии.



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