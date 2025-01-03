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Перед парламентом началась акция протеста


03.01.2025   21:29


Перед парламентом началась акция протеста. Демонстранты начали акцию с исполнения государственного гимна Грузии.

На данный момент автомобильная дорога на проспекте Руставели перекрыта.

Участники акции принесли с собой баннеры различного содержания. Основные требования неизменны - назначение новых выборов и освобождение задержанных во время протестов.

Акция перед парламентом непрерывно продолжается уже 37-й день.


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