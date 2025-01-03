

Перед парламентом началась акция протеста

03.01.2025 21:29





Перед парламентом началась акция протеста. Демонстранты начали акцию с исполнения государственного гимна Грузии.



На данный момент автомобильная дорога на проспекте Руставели перекрыта.



Участники акции принесли с собой баннеры различного содержания. Основные требования неизменны - назначение новых выборов и освобождение задержанных во время протестов.



Акция перед парламентом непрерывно продолжается уже 37-й день.





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