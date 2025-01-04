

Конгрессмены Джерри Коннолли и Майк Тернер приветствуют санкции в отношении Бидзины Иванишвили

04.01.2025 00:29





Конгрессмен-демократ Джерри Коннолли и конгрессмен-республиканец Майк Тернер заявляют, что приветствуют санкции против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Конгрессмены распространили по этому поводу совместное заявление.



«Приветствуем решение администрации Байдена ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили за подрыв евроатлантического будущего Грузии. Под руководством Иванишвили «Грузинская мечта» приблизила Грузию к модели однопартийного авторитаризма, приняв закон об иностранных агентах, применяя насилие против демонстрантов и приостановив переговоры о вступлении в ЕС. Соединенные Штаты должны продолжать возлагать ответственность на тех, кто подавляет демократические устремления грузинского народа, в том числе путем дополнительных санкций», - говорится в заявлении конгрессменов.



Конгрессмен Джерри Коннолли (Демократическая партия) является одним из руководителей Комитета по надзору и правительственным реформам Палаты представителей, а конгрессмен Майк Тернер (Республиканская партия ) возглавляет постоянный комитет Палаты представителей по разведке и возглавляет делегацию США в Парламентской ассамблее НАТО.





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