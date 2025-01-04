

Новому составу Конгресса США представят два законопроекта по Грузии в первый день работы

04.01.2025 00:46





Сразу два законопроекта по Грузии представят новому составу Конгресса США 119-го созыва в первый день работы. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщили представители Хельсинской комиссии США, члены Палаты представителей Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина).



Так, двухпартийная группа планирует повторно зарегистрировать MEGOBARI Act — законопроект, впервые представленный в Конгрессе в 2023 году. Его цель — ввести санкции против грузинских чиновников и лиц, подрывающих демократию, а также усилить поддержку гражданского общества и евроатлантической интеграции Грузии.



По словам авторов, обновленная версия подразумевает полную проверку всех чиновников «Грузинской мечты» и их ближайших родственников на предмет коррупции или попыток подрыва суверенитета Грузии.



Второй законопроект члены Хельсинской комиссии называют «законом о непризнании грузинского кошмара». Согласно инициативе, США не должны признавать официальные результаты парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года.



Конгресс 119-го созыва приступает к работе в сегодня. В Палате представителей республиканцы сохраняют незначительное большинство — 219 мест против 215 у демократов. Это означает, что для проведения инициатив республиканцам потребуется поддержка почти всей фракции, а в некоторых случаях — и отдельных демократов. Сенат, в свою очередь, остается под контролем демократов, что делает процесс принятия законопроектов более сложным и требует компромиссов между двумя партиями.



Источник: Новости - Грузия

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