

«Акт MEGOBARI» повторно представлен Конгрессу США

04.01.2025 13:08





Мы повторно представили в Конгресс «Акт MEGOBARI», нашим первоочередным приоритетом является обеспечение завершения грузинского кошмара, - об этом на своей странице в социальной сети Х пишет председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).



«Сегодня я, вместе с конгрессменом Стивом Коэном [Демократическая партия], конгрессменом Ричардом Хадсоном [Республиканская партия] и конгрессменом Марком Визи [Демократическая партия], повторно представили “Акт MEGOBARI” в Конгресс119-го созыва, как H.R. 36. Нашим первоочередным приоритетом является завершение грузинского кошмара и обеспечение терроризирования грузинского народа агрессорами», - пишет Уилсон.



Вместе с тем, о повторном внесении акта пишет и издание The Hill, и отмечает, что он предусматривает санкции против «Грузинской мечты». Информация была распространена после встречи конгрессменов Джо Уилсона и Стива Коэна с небольшой группой журналистов.



По информации издания, на встрече конгрессмены отметили, что за нарушение прав человека и подрыв демократии в акте предусмотрено введение санкций протии официальных лиц Грузии. По их словам, внесение акта является «одним из первых и лучших примеров» двухпартийного сотрудничества в Конгрессе США.



Как говорится в статье, на встрече Стив Коэн также отметил, что ожидает принятия законопроекта, который запретит США признавать легитимным правительство “Грузинской мечты”.



«Через несколько минут мы принесем присягу, поэтому и до принятия присяги американский Конгресс заявляет о поддержке грузинского народа», - заявил в беседе с журналистами Уилсон.





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