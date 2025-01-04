|
|
|
Ричард Хадсон: Владимир Путин – злой диктатор, который сделает все для того, чтобы подорвать демократию в Грузии
04.01.2025 13:14
Владимир Путин – злой диктатор, который сделает все для того, чтобы подорвать демократию в Грузии, за этим должны последовать результаты, - указанное заявление сделал американский конгрессмен Ричард Хадсон (Республиканская партия).
«Владимир Путин – злой диктатор, который сделает все для того, чтобы подорвать демократию в Грузии, за этим должны последовать результаты. Указанный законопроект усиливает поддержку США в отношении демократических устремлений грузинского народа и доказывает, что мы не намерены мириться с нападками на его свободу», - заявил Ричард Хадсон.
Вместе с тем, как отметил конгрессмен Марк Визи (Демократическая партия), США и Конгресс стоят рядом с грузинским народом.
“Наша дружба с Грузии находится на критическом этапе, а ее народ отважно борется за свою свободу. «Акт MEGOBARI» сейчас более важен, чем когда-либо, и это обязательный законопроект по поддержке, чтобы помочь нашим союзникам в Грузии обеспечить свое будущее и защитить свободы“, - заявил Визи.
Напомним, что председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон (Республиканская партия) повторно внес в Конгресс США «Акт MEGOBARI».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна