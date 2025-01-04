

Ричард Хадсон: Владимир Путин – злой диктатор, который сделает все для того, чтобы подорвать демократию в Грузии

04.01.2025 13:14





Владимир Путин – злой диктатор, который сделает все для того, чтобы подорвать демократию в Грузии, за этим должны последовать результаты, - указанное заявление сделал американский конгрессмен Ричард Хадсон (Республиканская партия).



«Владимир Путин – злой диктатор, который сделает все для того, чтобы подорвать демократию в Грузии, за этим должны последовать результаты. Указанный законопроект усиливает поддержку США в отношении демократических устремлений грузинского народа и доказывает, что мы не намерены мириться с нападками на его свободу», - заявил Ричард Хадсон.



Вместе с тем, как отметил конгрессмен Марк Визи (Демократическая партия), США и Конгресс стоят рядом с грузинским народом.



“Наша дружба с Грузии находится на критическом этапе, а ее народ отважно борется за свою свободу. «Акт MEGOBARI» сейчас более важен, чем когда-либо, и это обязательный законопроект по поддержке, чтобы помочь нашим союзникам в Грузии обеспечить свое будущее и защитить свободы“, - заявил Визи.



Напомним, что председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон (Республиканская партия) повторно внес в Конгресс США «Акт MEGOBARI».





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