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Стив Коэн: Коррумпированный Иванишвили и его партия «Грузинский кошмар» превращают Грузии в российскую колонию


04.01.2025   13:25


Коррумпированный Иванишвили и его партия «Грузинский кошмар» превращают Грузии в российскую колонию, - заявил конгрессмен Стив Коэн (Демократическая партия).

«Коррумпированный Иванишвили и его партия „Грузинский кошмар“ превращают Грузии в российскую колонию. Бандиты режима разгоняют и арестовывают демонстрантов, требующих назначения свободных и справедливых выборов, так как независимые наблюдатели подтвердили, что выборы, состоявшиеся в конце октября прошлого года, прошли с фундаментальными нарушениями. Грузинский народ требует возврата на трансатлантический путь, и мы должны помочь ему в этом. „Акт MEGOBARI“ обеспечит эту помощь, введением санкций против путинских марионеток и углублением отношений в случае восстановления грузинской демократии и суверенитета», - заявил Коэн.

Напомним, что председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон (Республиканская партия) повторно внес в Конгресс США «Акт MEGOBARI».


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