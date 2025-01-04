|
|
|
Джо Уилсон: Поддерживаю требование грузинского народа и легитимного президента о назначении свободных и справедливых выборов
04.01.2025 13:27
Я поддерживаю требование грузинского народа и легитимного президента Саломе Зурабишвили о назначении свободных и справедливых выборов, - указанное заявление сделал председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).
«Слово «megobari» на грузинском языке значит «друг», и указанный законопроект отражает сильную дружбу и партнерство между США и Грузией и. Режим Иванишвили пытается подорвать свободу Грузии. Я поддерживаю требование грузинского народа и легитимного президента Саломе Зурабишвили о назначении свободных и справедливых выборов. Указанный законопроект предоставляет официальным лицам „Грузинской мечты“ возможность выбора: отойти от Иванишвили, который хочет диктаторства, или оказаться перед санкциями. Для спасения суверенитета Грузии время еще есть», - заявил конгрессмен.
Напомним, что председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон (Республиканская партия) повторно внес в Конгресс США «Акт MEGOBARI».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна