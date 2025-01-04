

Паата Манджгаладзе: Усилия грузинского народа, 40-дневные акции, принесли результат

04.01.2025 15:30





Усилия грузинского народа, почти 40-дневные акции, принесли результат, и Соединенные Штаты Америки, как друг и главный сторонник свободы и единства Грузии, пытаются помочь ей как-то в том, чтобы режим, подрывающий демократию, который разгоняет и ввергает в опасность нашу страну, был лишен власти, - так генеральный секретарь партии «Стратегия Агмашенебели» прокомментировал повторное внесение в Конгресс США «Акта Мегобари».



По его оценке, США являются главным сторонниками демократии в мире, и они в такой форме отвечают власти, которая вступает в противостояние с собственным народом.



«США являются главным сторонниками демократии в мире. Они в такой форме отвечают режиму, который вступает в противостояние с собственным народом и не проводит выборы. Нет у тебя демократии? Ты борешься с собственным народом? Подрываешь демократию? Тогда с тобой будут вести себя так же, как с „Грузинской мечтой“. США являются другом Грузии, поэтому и инициируются подобные акты, чтобы режимы, преграждающие своим народам путь по интеграцию в Европу, не находились у власти»,- заявил Манджгаладзе



Он также отметил, что непрерывные протесты в стране принесли значительные результаты, выражающиеся в непризнании международным сообществом легитимации Михаила Кавелашвили, избранного на пост президента Грузии «Грузинской мечтой» и Избирательной коллегии.





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