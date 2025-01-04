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Журналист Рауфоглу: Грузия, находящаяся под властью российского агента Иванишвили, станет государством-изгоем
04.01.2025 17:19
«Грузия, находящаяся под властью российского агента Иванишвили, станет государством-изгоем», после принятия в США MEGOBARI-акта, пишет журналист Алекс Рауфоглу в социальной сети X:
«Важно! Грузия, находящаяся под властью российского агента Иванишвили, станет государством-изгоем, как только Конгресс США примет «Акт о непризнании «грузинского кошмара»».
У этого есть своя история, объясняет Джо Уилсон.
Соединенные Штаты никогда не признавали аннексию Советским Союзом прибалтийских республик после давления Конгресса».
Ранее сам Джо Уилсон в социальной сети написал:
«Сегодня я вместе с конгрессменом Стивом Коэном (демократ), конгрессменом Ричардом Хадсоном (республиканская партия) и конгрессменом Марком Уайзом (демократ) вновь представили MEGOBARI-акт на 119-м Конгрессе.
Нашим главным приоритетом является обеспечение прекращения «грузинского кошмара» и прекращение террора грузинского народа со стороны агрессоров», — написал Уилсон.
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