Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На должности пресс-спикера Госдепа США Мэтью Миллера сменит Тэмми Брюс


04.01.2025   19:29


Должность пресс-спикера Государственного департамента США займет Тэмми Брюс, - об этом на социальной платформе Truth Social пишет вновь избранный президент США Дональд Трамп.

«Для меня большая честь объявить о том, что к нашему замечательному кандидату на пост государственного секретаря Марко Рубио в ранге пресс-спикера Госдепа присоединится Тэмми Брюс», - пишет Трамп.

Тэмми Брюс, с 2005 года являющаяся сотрудником Fox News, сменит на этой должности Мэтью Миллера.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна