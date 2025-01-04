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На должности пресс-спикера Госдепа США Мэтью Миллера сменит Тэмми Брюс
04.01.2025 19:29
Должность пресс-спикера Государственного департамента США займет Тэмми Брюс, - об этом на социальной платформе Truth Social пишет вновь избранный президент США Дональд Трамп.
«Для меня большая честь объявить о том, что к нашему замечательному кандидату на пост государственного секретаря Марко Рубио в ранге пресс-спикера Госдепа присоединится Тэмми Брюс», - пишет Трамп.
Тэмми Брюс, с 2005 года являющаяся сотрудником Fox News, сменит на этой должности Мэтью Миллера.
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