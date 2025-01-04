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У Дома правительства Аджарии возобновилась акция протеста
04.01.2025 20:59
У Дома правительства Аджарии в Батуми возобновилась акция протеста.
Участники акции призывают власти назначить новые выборы, в противном случае, протесты не прекратятся.
Протестующие также обратились к международным организациям с требованием обратить внимание на процессы, проходящие в Грузии.
„Мы уже 38-ой день находимся у здания Конституционного суда Грузии и выражаем свой протест. „Грузинская мечта” приостановила процесс европейской интеграции нашей страны. Против Бидзины Иванишвили за деятельность в пользу России и подрыв демократии введены санкции”,- отметили собравшиеся.
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