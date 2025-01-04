

У Дома правительства Аджарии возобновилась акция протеста

04.01.2025 20:59





У Дома правительства Аджарии в Батуми возобновилась акция протеста.



Участники акции призывают власти назначить новые выборы, в противном случае, протесты не прекратятся.



Протестующие также обратились к международным организациям с требованием обратить внимание на процессы, проходящие в Грузии.



„Мы уже 38-ой день находимся у здания Конституционного суда Грузии и выражаем свой протест. „Грузинская мечта” приостановила процесс европейской интеграции нашей страны. Против Бидзины Иванишвили за деятельность в пользу России и подрыв демократии введены санкции”,- отметили собравшиеся.





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