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У Дома правительства Аджарии возобновилась акция протеста


04.01.2025   20:59


У Дома правительства Аджарии в Батуми возобновилась акция протеста.

Участники акции призывают власти назначить новые выборы, в противном случае, протесты не прекратятся.

Протестующие также обратились к международным организациям с требованием обратить внимание на процессы, проходящие в Грузии.

„Мы уже 38-ой день находимся у здания Конституционного суда Грузии и выражаем свой протест. „Грузинская мечта” приостановила процесс европейской интеграции нашей страны. Против Бидзины Иванишвили за деятельность в пользу России и подрыв демократии введены санкции”,- отметили собравшиеся.


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