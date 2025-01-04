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Перед зданием парламента Грузии продолжается акция протеста
04.01.2025 21:59
Перед зданием парламента Грузии началась акция протеста. К этому времени движение автотранспорта по центральному проспекту столицы перекрыто.
Участники акции держат в руках баннеры различного содержания, а также флаги Грузии и Евросоюза.
Главные требования остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных во время акций протеста.
Напомним, что акции протеста проходят перед зданием парламента уже 38-ой день подряд.
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