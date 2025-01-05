

Евродепутат Рихард Колс против визита президента ПА ОБСЕ в Грузию - бесхребетное и беспринципное решение

05.01.2025 11:56





Запланированный визит Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Грузию - бесхребетное и беспринципное решение, - заявил европарламентарий Рихардс Колс, откликаясь на предстоящий визит президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каумы в Грузию, запланированный 8-10 января.



«Хотя я больше не являюсь частью ОБСЕ, узнал, что президент ПА ОБСЕ Пиа Каума планирует визит делегации в Грузию 8-10 января - это катастрофический и несвоевременный шаг.



Этот визит совпадает с осуществлением режимом Иванишвили превентивных арестов в российском стиле, принятием драконовских законов, насильственным подавлением протестов, консолидированием власти и периодом после выборов, которые в целом были свободными, но не выполнили два других принципа легитимных выборов - они не были ни справедливыми, ни прозрачными. Многие делегации возмущены, и вполне справедливо. Такой визит принесет режиму пропагандистскую победу, лигитимизирует готовящуюся автократию и в то же время подорвет доверие к ПА ОБСЕ.



Если Пиа Каума так желает этого визита, то она должна совершить его в частном статусе, а не как представитель одного из старейших и самых известных институтов международного демократического сотрудничества, финансируемого налогоплательщиками, которые были бы абсолютно против таких бесхребетных и беспринципных решений.



Слабое лидерство приносит плохие времена. Будем надеяться, что Пиа Каума знает лучше», - пишет Колс.





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