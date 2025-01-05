

Джо Уилсон о Грузии: Дональду Трампу не нравятся фальсифицированные выборы

05.01.2025 12:11





Дональду Трампу не нравятся сфальсифицированные выборы, и он признает, что выборы в Грузии были сфальсифицированные, что необходимо исправить. Об этом заявил председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон в беседе с Fox News.



Кроме того, по его словам, легитимного президента Грузии Саломе Зурабишвили «заменили марионеткой Путина».



«Все мы работали ради восстановления демократии в Республике Грузия.



К сожалению, там были выборы сфальсифицированы, а президенту Дональду Трампу не нравятся фальсифицированные выборы. Саломе Зурабишвили была легитимным президентом Грузии, но, к сожалению, ее заменили марионеткой Путина.



Так что, я пригласил президента Саломе Зурабишвили гостьей на инаугурации Дональда Трампа. Саломе [Зурабишвили] замечательная. Я отправил приглашение, для меня это большая честь.



По моему приглашению приедет спикер Палаты представителей Филиппин, посол Болгарии Стефан Стоянов. Традиционно я приглашаю иностранных гостей отпраздновать победу Трампа...



Ясно, что существует ось военного преступника Путина, которая работает с Коммунистической партией Китая, режимом Тегерана, и все они работают с Иванишвили - миллиардером, который сфальсифицировал выборы в Грузии.



Еще раз, Дональду Трампу не нравятся фальсифицированные выборы, и он признает, что были сфальсифицированные выборы [в Грузии], что необходимо исправить. Грузинский народ такой же храбрый, как украинский народ, как сейчас народ Сирии, и каким, я верю, однажды будет и народ Ирана», - заявил Уилсон.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





