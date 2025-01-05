

Замгенпрокурора Грузии подала в отставку

05.01.2025 14:28





Заместитель генерального прокурора Грузии Натия Меребашвили ушла в отставку. Она попрощалась с сотрудниками прокуратуры в пятницу и сказала им, что не может продолжать работать в данной реальности. Об этом сообщает ТВ Пирвели.



Натия Меребашвили проработала в прокуратуре в течение 18 лет. Должность заместителя генерального прокурора она занимала в течение последних 5 лет.







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