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Замгенпрокурора Грузии подала в отставку
05.01.2025 14:28
Заместитель генерального прокурора Грузии Натия Меребашвили ушла в отставку. Она попрощалась с сотрудниками прокуратуры в пятницу и сказала им, что не может продолжать работать в данной реальности. Об этом сообщает ТВ Пирвели.
Натия Меребашвили проработала в прокуратуре в течение 18 лет. Должность заместителя генерального прокурора она занимала в течение последних 5 лет.
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