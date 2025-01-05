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Раса Юкнявичене: Визит Пии Каума в Грузию полезен только для Бидзины Иванишвили
05.01.2025 16:09
Планируемый визит председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каума в Грузию полезен только для Бидзины Иванишвили и для признания созданной им схемы захвата государства, - об этом на социальной платформе X пишет европарламентарий Раса Юкнявичене.
По ее словам, официальные визиты могут быть значимы, только если они направлены на посредничество в проведении новых свободных выборов.
Напомним, европарламентарий Рихардс Колс заявил вчера, что, по его информации, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума планирует визит делегации в Грузию 8-10 января.
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