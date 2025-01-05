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Михаэль Рот: Запланированная поездка Пии Каумы в Грузию - серьезная ошибка
05.01.2025 18:28
Запланированная поездка Пии Каумы в Грузию - серьезная ошибка. Парламентская ассамблея ОБСЕ не должна осуществлять легитимизацию нелегитимного президента, правительства и парламента, полученных в результате фальсифицированных выборов, - заявил председатель комитета по иностранным делам парламента (Бундестага) Германии Михаэль Рот на своей странице в X.
По его словам, единственным выходом из глубокого кризиса являются новые свободные и справедливые выборы.
«Евросоюз, Совет Европы и ОБСЕ должны потребовать новых свободных и справедливых выборов. Это единственный выход из глубокого кризиса!», - написал Рот.
Напомним, европарламентарий Рихардс Колс заявил вчера, что, по его информации, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума планирует визит делегации в Грузию 8-10 января.
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