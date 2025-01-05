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Три оппозиционные коалиции обратились с письмом к президенту ПА ОБСЕ
05.01.2025 18:32
«Коалиция за перемены», «Единство - Национальное движение» и «Сильная Грузия» обратились с письмом к президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пие Каума.
В заявлении подчеркивается, что «самопровозглашенный режим «Грузинской мечты» не рассматривает ни освобождение политзаключенных, ни проведение новых выборов». В нем говорится, что визит будет считаться целесообразным только в том случае, если будет способствовать процессу подготовки новых выборов и освобождению политических заключенных.
Оппозиционные политические силы призывают Пиу Каума отложить визит в нынешних условиях, заявляя, что это будет лучшим решением до тех пор, пока режим не возьмет на себя обязательства по назначению новых выборов и освобождению политзаключенных.
«Госпожа президент,
От имени демократических политических сил Грузии мы благодарим Парламентскую ассамблею ОБСЕ и БДИПЧ за неизменную приверженность обеспечению свободных, справедливых и прозрачных выборов.
К сожалению, парламентские выборы 26 октября 2024 года были проведены с грубым нарушением конституционных и международных демократических принципов. Масштаб и интенсивность фальсификации подорвали легитимность избирательного процесса и общественное доверие. В результате, сегодня "парламент", укомплектованный только депутатами "Грузинской мечты", и избранный им "президент", не могут считаться легитимными и не могут выражать волю грузинского народа.
В последнее время в Грузии в отношении участников текущих мирных протестов осуществлены незаконные задержания, насилие и репрессии. Сегодня более 50 человек остаются в тюрьме, сотням предъявлены административные обвинения.
Цель самопровозглашенного режима - снискать международное признание. К сожалению, подобные визиты часто используются ими в пропагандистских целях, что еще больше осложняет положение демократических сил и гражданского общества.
Учитывая, что самопровозглашенный режим "Грузинской мечты" не рассматривает ни освобождение политзаключенных, ни проведение новых выборов, визит будет считаться целесообразным только в том случае, если он будет способствовать процессам подготовки новых выборов и освобождению политзаключенных.
В этих условиях отложить визит будет наилучшим решением, до тех пор, пока режим не возьмет обязательство по назначению новых выборов и освобождению политзаключенных», - говорится в письме.
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