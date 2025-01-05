

Джо Уилсон: Двухпартийный акт о непризнании грузинского кошмара разработан и готов к представлению

05.01.2025 20:56





Двухпартийный акт о непризнании грузинского кошмара разработан и готов к представлению! – об этом в соцсети Х написал председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон.



«Грузинский народ требует свободных и справедливых выборов. США не признают проиранский режим Иванишвили!», - написал конгрессмен-республиканец и приложил соответствующий документ.





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