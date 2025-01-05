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Джо Уилсон: Двухпартийный акт о непризнании грузинского кошмара разработан и готов к представлению


05.01.2025   20:56


Двухпартийный акт о непризнании грузинского кошмара разработан и готов к представлению! – об этом в соцсети Х написал председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон.

«Грузинский народ требует свободных и справедливых выборов. США не признают проиранский режим Иванишвили!», - написал конгрессмен-республиканец и приложил соответствующий документ.


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