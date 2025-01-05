

Георгий Гахария призвал президента ПА ОБСЕ пересмотреть время и цель его визита в Тбилиси

05.01.2025 21:20





Лидер «Гахария - за Грузию» Георгий Гахария обращается с письмом к президенту Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пие Каума и призывает пересмотреть время и цель запланированного визита в Грузию.



«Я пишу, чтобы выразить глубокую озабоченность в связи с вашим запланированным визитом в Тбилиси в этот решающий момент политического кризиса в Грузии. Несмотря на то, что ваше руководство и приверженность делу как президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ широко ценятся, время этого визита вызывает серьезные вопросы относительно его потенциального влияния на непрерывную борьбу грузинского народа за справедливость и европейское будущее», - говорится в письме.



Георгий Гахария подчеркивает, что «в руках режима Иванишвили, существует риск, что такие визиты будут использоваться как орудие для пропагандистских целей».



«Госпожа президент, призываю вас пересмотреть время и цель вашего визита в Тбилиси, чтобы обеспечить его соответствие принципам демократии, подотчетности и прав человека. Несмотря на то, что ваша приверженность содействию диалогу ценится, я считаю, что ваш визит и наша встреча в этот конкретный момент могут не полностью достичь намеченной цели», - говорится в письме.





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