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Саломе Зурабишвили: Визит Пии Каума не будет содействовать разрешению кризиса, это могут сделать только выборы
06.01.2025 12:51
Запланированный визит президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каума оскорбляет людей, которые уже в течение 40 дней стоят на улицах и опротестовывают сфальсифицированные выборы, - об этом в социальной сети Х пишет пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Визит, выбранный в столь неправильное время, не будет содействовать разрешению кризиса, это могут сделать только выборы!» – пишет Зурабишвили.
Напомним, что вчера депутат Европейского парламента Рихард Кольс заявил, что по существующей в его распоряжении информации, 8-10 января Пиа Каума, вместе с делегацией, планирует визит в Грузию.
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