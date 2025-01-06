Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саломе Зурабишвили: Визит Пии Каума не будет содействовать разрешению кризиса, это могут сделать только выборы


06.01.2025   12:51


Запланированный визит президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каума оскорбляет людей, которые уже в течение 40 дней стоят на улицах и опротестовывают сфальсифицированные выборы, - об этом в социальной сети Х пишет пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Визит, выбранный в столь неправильное время, не будет содействовать разрешению кризиса, это могут сделать только выборы!» – пишет Зурабишвили.

Напомним, что вчера депутат Европейского парламента Рихард Кольс заявил, что по существующей в его распоряжении информации, 8-10 января Пиа Каума, вместе с делегацией, планирует визит в Грузию.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна