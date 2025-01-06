

Саломе Зурабишвили: Визит Пии Каума не будет содействовать разрешению кризиса, это могут сделать только выборы

06.01.2025 12:51





Запланированный визит президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каума оскорбляет людей, которые уже в течение 40 дней стоят на улицах и опротестовывают сфальсифицированные выборы, - об этом в социальной сети Х пишет пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Визит, выбранный в столь неправильное время, не будет содействовать разрешению кризиса, это могут сделать только выборы!» – пишет Зурабишвили.



Напомним, что вчера депутат Европейского парламента Рихард Кольс заявил, что по существующей в его распоряжении информации, 8-10 января Пиа Каума, вместе с делегацией, планирует визит в Грузию.





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