

Визит президента ПА ОБСЕ нецелесообразен, если он не служит назначению новых выборов - Чихладзе

06.01.2025 12:59





Позиция политических сил внутри страны, а также всего западного мира, - визит президента парламентской ассамблеи ОБСЕ в данный момент является нецелесообразным, если он не служит только одному - назначению новых выборов, - указанное заявление сделал секретарь по иностранным делам партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе.



По его словам, указанный визит будет использован в пропагандистских целях, якобы на Западе кто-то „поддерживает режим Иванишвили и «Грузинской мечты»“.



«Любой подобный визит будет использован режимом Иванишвили и российской пропагандой в собственных пропагандистских целях, якобы, на Западе кто-то признает режим Иванишвили и «Грузинской мечты», якобы, кто-то признает результаты выборов и т. д. Однако, это не так и не будет так, ведь есть заключение ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которому, произошла массовая фальсификация выборов, и единственным выходом является назначение новых выборов, и немедленное освобождение более 50 задержанных, прекращение дел в отношении них. Это позиция политических сил внутри страны, а также позиция всего западного мира, - визит президента парламентской ассамблеи ОБСЕ в данный момент является нецелесообразным, если он не служит только одному - назначению новых выборов»,- заявил Чихладзе.





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