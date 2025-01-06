

Джо Уилсон: Я призвал президента парламентской ассамблеи ОБСЕ не ехать в Тбилиси в это время

06.01.2025 13:17





Я призвал президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиу Каума не ехать в Тбилиси в это время, - об этом в социальной сети Х пишет председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон.



Конгрессмен также публикует текст письма, которое он отправил Каума.



«Режим Иванишвили использует указанный визит только в целях легитимации авторитарного правления. Деньги американских налогоплательщиков не должны быть использованы для признания нелегитимного правительства», - пишет Уилсон.



Он призвал президента парламентской ассамблеи ОБСЕ пересмотреть запланированный визит в Грузию.



«Несмотря на Ваши благородные намерения по организации указанного визита, боюсь, что неизбежным является то, что «Грузинская мечта» неверно объяснит Вашу вовлеченность и представит это как символ международного подтверждения. С уважением прошу Вас пересмотреть запланированный визит», - указано в письме.





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