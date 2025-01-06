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Александр Лукашенко извинялся за удары по Украине с территории Беларуси - Зеленский
06.01.2025 13:19
По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Лукашенко извинялся за удары по Украине с территории Беларуси.
В интервью подкастеру Лексу Фридману украинский президент рассказал, что в феврале 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения, он разговаривал с лидером Беларуси. По словам Зеленского, Александр Лукашенко извинился и заверил, что не имеет никакого отношения к тому, что Путин использует Беларусь для нападения на Украину.
«Я ему сказал, что он тоже убийца, а он мне: «Понял, с русскими воевать нельзя». Я ему: «Как ты это допустил?» Он сказал: «Хорошо, ты можешь ударить по нефтеперерабатывающему заводу, ты же знаешь, как много он для меня значит», — сказал Зеленский.
По сообщению BBC, Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси, который является одним из основных производителей и поставщиков топлива для российской армии, прекратил работу 15 июля прошлого года, по официальной версии, из-за урагана. Однако украинские СМИ писали, что причиной приостановки его работы стали атаки украинских дронов.
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