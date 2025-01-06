

Фрид: после санкции США Иванишвили будет сложнее управлять бизнесом

06.01.2025 13:44





Бывший сотрудник Госдепа США, дипломат Дэниел Фрид прокомментировал введение санкций Вашингтоном в отношении олигарха Бидзины Иванишвили. Он отметил, что это — наиважнейший шаг.



По его словам, Штаты могли бы ввести санкции в отношении основателя «Грузинской мечты» и в рамках «Глобального акта Магнитского» из-за нарушений прав человека, однако они этого не сделали, что, по его мнению, красноречиво говорит о подходе Вашингтона.



«Санкции с полной блокировкой — это очень важная вещь. Это означает, что, за исключением случаев, когда предусмотрены какие-либо исключения, все финансовые операции с лицом, на которое распространяются санкции, запрещены, <поскольку нарушители> сами подвергаются риску санкций.



<Минфин США> также выдал лицензию на продолжение определенных экономических тенденций, действий. По моей информации, это произошло потому, что правительство США не хотело причинять вред грузинской экономике или грузинскому народу. Поэтому они не пошли против компаний, которые принадлежат Иванишвили, но их санкции могут нанести вред грузинской экономике и грузинскому народу. <…> Это не визовое ограничение, это гораздо более серьезный шаг», — говорит он.



Фрид уверен, что Иванишвили после американских санкций будет гораздо сложнее управлять бизнесом. Он подчеркнул, что эти санкции не окажут большого влияния на его бизнес в России, но он уверен, что это — важный шаг.



«Эти санкции не спасут и грузинскую демократию, в конечном счете это сделает грузинский народ. Но теперь ясно, что Соединенные Штаты предприняли важный шаг против ведущей силы, поддерживающей автократический курс Грузии.



Более того, очень интересно, что США ввели санкции в отношении Иванишвили за то, что он действовал в качестве российского агента или в интересах России.



Санкции были введены специальным указом, который направлен против российских агентов и агентурщиков, которые действуют в интересах России. Это довольно интересно, потому что это означает, что Соединенные Штаты располагают информацией о действиях Иванишвили для Кремля», — говорит Дэниел Фрид.





Отметим, США ввели финансовые санкции против олигарха, основателя партии «Грузинская мечта» и ее почетного преседателя Бидзины Иванишвили. Решение опубликовано на сайте Министерства финансов США. Причина — действия Иванишвили в интересах РФ — прямо или косвенно. В результате санкций «в отношении лица, связанного с Россией», — Бидзины Иванишвили и подконтрольных ему компаний вводится ряд ограничений.



Источник: SOVA

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