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Визит президента ПА ОБСЕ в Грузию отложен
06.01.2025 13:46
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию. Об этом она написала в соцсети X.
«После обсуждений и тщательного рассмотрения я решила отложить визит в Грузию до того времени, когда участие Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет наиболее эффективным. Мы по-прежнему готовы выслушать все голоса и предложить помощь в реализации рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ по выборам», – отметила она.
Планы Пии Каума посетить Тбилиси вызвали критику со стороны оппозиции и пятого президента Саломе Зурабишвили.
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