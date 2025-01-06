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Визит президента ПА ОБСЕ в Грузию отложен


06.01.2025   13:46


Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию. Об этом она написала в соцсети X.

«После обсуждений и тщательного рассмотрения я решила отложить визит в Грузию до того времени, когда участие Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет наиболее эффективным. Мы по-прежнему готовы выслушать все голоса и предложить помощь в реализации рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ по выборам», – отметила она.

Планы Пии Каума посетить Тбилиси вызвали критику со стороны оппозиции и пятого президента Саломе Зурабишвили.


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