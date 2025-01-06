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Саломе Зурабишвили назвала решение Пии Каумы о переносе визита в Грузию «очень разумным»
06.01.2025 14:47
Решение о переносе визита в Грузию президента парламентской ассамблеи ОБСЕ является очень разумным, - так 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Пии Каумы.
Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что грузинскому народу нужны новые выборы.
«Грузинский народ ценит Вашу заботу о грузинской демократии. Нам нужно ОБСЕ, как никода! И новые выборы!»- пишет Зурабишвили.
Напомним, что президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума перенесла запланированный визит в Грузию.
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