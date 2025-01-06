

Саломе Зурабишвили назвала решение Пии Каумы о переносе визита в Грузию «очень разумным»

06.01.2025 14:47





Решение о переносе визита в Грузию президента парламентской ассамблеи ОБСЕ является очень разумным, - так 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Пии Каумы.



Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что грузинскому народу нужны новые выборы.



«Грузинский народ ценит Вашу заботу о грузинской демократии. Нам нужно ОБСЕ, как никода! И новые выборы!»- пишет Зурабишвили.



Напомним, что президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума перенесла запланированный визит в Грузию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





