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Саломе Зурабишвили назвала решение Пии Каумы о переносе визита в Грузию «очень разумным»


06.01.2025   14:47


Решение о переносе визита в Грузию президента парламентской ассамблеи ОБСЕ является очень разумным, - так 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Пии Каумы.

Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что грузинскому народу нужны новые выборы.

«Грузинский народ ценит Вашу заботу о грузинской демократии. Нам нужно ОБСЕ, как никода! И новые выборы!»- пишет Зурабишвили.

Напомним, что президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума перенесла запланированный визит в Грузию.


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