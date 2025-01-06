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Саакашвили прокомментировал нападение на туристов на дороге в Местия


06.01.2025   16:16


Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал произошедшее нападение на российских туристов в селе Накра по дороге Зугдиди-Местия:

"Потрясён ужасом, который произошёл на дороге Зугдиди-Местия.

Подобные случаи происходили во времена Апрасидзе, которые в 2012 году были освобождены как политические заключённые.

Я не строил дорогу Зугдиди-Местия для того, чтобы она оказалась под контролем насильников и криминалов".


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