

Саакашвили прокомментировал нападение на туристов на дороге в Местия

06.01.2025 16:16





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал произошедшее нападение на российских туристов в селе Накра по дороге Зугдиди-Местия:



"Потрясён ужасом, который произошёл на дороге Зугдиди-Местия.



Подобные случаи происходили во времена Апрасидзе, которые в 2012 году были освобождены как политические заключённые.



Я не строил дорогу Зугдиди-Местия для того, чтобы она оказалась под контролем насильников и криминалов".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





