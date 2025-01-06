|
|
|
Саакашвили прокомментировал нападение на туристов на дороге в Местия
06.01.2025 16:16
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал произошедшее нападение на российских туристов в селе Накра по дороге Зугдиди-Местия:
"Потрясён ужасом, который произошёл на дороге Зугдиди-Местия.
Подобные случаи происходили во времена Апрасидзе, которые в 2012 году были освобождены как политические заключённые.
Я не строил дорогу Зугдиди-Местия для того, чтобы она оказалась под контролем насильников и криминалов".
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна