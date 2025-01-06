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Конгрессмен Джо Уилсон приветствует решение главы ПА ОБСЕ отложить визит в Грузию
06.01.2025 17:50
Конгрессмен Джо Уилсон поблагодарил решение президента ПА ОБСЕ Пии Каума отложить визит в Грузию, отметив, что стране нужны справедливые выборы в парламент.
«Я благодарен президенту ПА ОБСЕ Пие Каума за это решение. Режим Иванишвили не должен получить даже видимость легитимности. Грузии нужны свободные и справедливые выборы!», — пишет он.
Отметим, президент ПА ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию «после тщательного обдумывания». Она отметила, что этот шаг будет сделан в условиях большей эффективности организации для разрешения кризиса в стране.
Напомним, три оппозиционные коалиции — «Сильная Грузия», «За перемены» и «Единство — Национальное движение» — призвали президента ПА ОБСЕ Пию Лиису Каума отсрочить свой визит в Грузию в связи ситуацией в стране. Они отмечают, что это стало бы «лучшим решением» до тех пор, пока власти не назначат перевыборы и пока не заявят об освобождении гражданских активистов, задержанных во время акций протеста в Тбилиси.
Позже и лидер «Гахария за Грузию» призвал Пию Каума пересмотреть решение осуществить запланированный визит в Грузию.
Критика в адрес президента ПА ОБСЕ Пии Каума из-за намерения прибыть в Грузию началась с евродепутата от Латвии Рихардса Колса, после которого пост в Х опубликовала и европарламентарий Раса Юкнявичене, которая отметила, что он пойдет на пользу только олигарху Иванишвили.
Добавим, что Пиа Лииса Каума намерена была посетить Тбилиси и встретиться с представителями власти Грузии 8-10 января.
В декабре прошлого года президент ПАСЕ призвала власти Грузии полностью выполнить все рекомендации, которые даны в итоговом заключении БДИПЧ/ОБСЕ.
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